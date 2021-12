Al igual que en el cine como actriz, como maestra María Galiana también fue premiada. A la actriz de 'Cuéntame' le dieron un premio en la escuela Julián Besteiro de UGT en 2018. Allí, Galiana protagonizó un discurso sobre la educación que se hizo viral. "No hay un país que progrese si no tiene una educación en primerísimo lugar sólida, grande, de base, que vaya por delante y que forme gente", explicó la actriz. Además, confesó que no le había gustado el eslogan de IGT: "No ya como dice vuestro eslogan, que me ha llamado mucho la atención, '30 años formando líderes'. No, no hace falta que sean líderes todos, con que sean personas me conformo".

Unas palabras que sorprenden a Gonzo: "Dices que eres sincera, pero que te den un premio los de la UGT y le acabes echando la bronca al secretario general delante de todo el mundo...". "Sí, sí. No me gustó nada lo que dijo el Pepe Álvarez este", explica Galiana, que matiza: "No es que no me gustara, sino que me pareció una cosa de trámite, improvisada, ¿sabes? 'Bueno, tengo que estar aquí porque le dan el premio a esta señora como se lo podían haber dado a otra persona y esto es lo que hay que decir en este momento'".

"La frase es buenísima. No hace falta que sean líderes, basta con que sean buenas personas", destaca Gonzo, que pregunta a Galiana: "¿Cómo se educa a alguien para que sea buena persona?". "Yo estoy convencida que se puede ser mala persona teniendo cultura, pero es muy difícil", reflexiona la actriz. "La cultura es algo que a la corta quizá no produce frutos inmediatos, pero a la larga hay una diferencia muy grande entre las personas que son capaces de pensar porque tienen un acervo, tienen ya como una base, tienen algo sobre lo cual han recapacitado, que las personas que se dejan guiar por lo que oyen o por lo que en ese momento le están convenciendo", reflexiona en el vídeo.

María Galiana defiende la educación pública

"La educación pública tiene toda la importancia para que todas las clases sociales pueden acceder a la educación", destaca María Galiana, que reflexiona sobre ello como profesora en este vídeo de Salvados: "Acceder al trabajo debe estar al alcance de todos, no por pagar un colegio de élite".