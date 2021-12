Gonzo muestra en este vídeo a María Galiana una declaración, de Javier Gómez Santander, uno de los creadores de la serie 'La casa de papel' en la que defendía la educación pública. "Yo soy un niño de la educación pública. Cuando yo mando un guion a Los Ángeles, se lo manda la educación pública, se lo manda mi familia, pero yo he estudiado gracias a becas. Yo pude salir de un hogar roto a venir a estudiar a Madrid porque el Estado me lo pagó", contó el creador de la exitosa serie y explicó que, por eso, cuando le llaman de universidades privadas no va: "Voy a las públicas, voy y les digo eso, que son el producto de todos".

Puedes ver la reflexión al completo en el vídeo principal de esta noticia, donde María Galiana también defiende a la educación pública: "Tiene toda la importancia de que todas las clases sociales pueden acceder a la educación, que los puestos de trabajo y los puestos políticos en este país puedan ser llevados a cabo por gente que haya sido educada públicamente". "Es decir, no tienes que costearte un máster carísimo ni tienes que estar en un colegio de élite fantástico cuando realmente el acceso a puestos y a trabajos debe estar al alcance de todos los españoles", insiste Galiana.

María Galiana afirma que el 'pin parental' es "una barbaridad"

La actriz María Galiana reflexiona sobre la "poca vocación" de muchos profesores en la actualidad y critica cómo muchos padres intervienen y quitan la razón a los maestros frente a sus hijos. Además, critica duramente el 'pin parental': "Es una barbaridad".