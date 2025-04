La opinión del papa Francisco de la prostitución: "Una cosa es la que la ejerce libremente y otra es una esclava por la trata"

Con motivo del fallecimiento del papa Francisco, recordamos esta entrevista que Jordi Évole le hizo en 2019. En ella, el pontífice habló de muchos temas, como el del papel de la mujer en la Iglesia o la trata de mujeres en el mundo.

"La mujer sigue sufriendo una discriminación evidente, ¿está bien representada en la Iglesia?", preguntó Jordi Évole al papa, que respondió tajante que no, aunque matizó: "Haré una distinción, promover a la mujer en la Iglesia es escucharla y darle funciones, pero eso no basta". "Lo que no hemos logrado caer en la cuenta es de que la figura de la mujer va más allá de la funcionalidad", aseguró el pontífice, que destacó que "la Iglesia no puede ser Iglesia sin la mujer porque la Iglesia es mujer, es femenina, es la Iglesia".

"Una dimensión que no tenga feminidad en la Iglesia, hace que la Iglesia no sea Iglesia", aseguró el papa, que explicó que, "por eso, la mujer más que funciones en la Iglesia, que las debe de tener, es el estilo femenino en la Iglesia". Sin embargo, también destacó que "es muy triste que todos estemos reservados al servicio, pero que la mujer, además, esté reservada para la servidumbre".

Por otro lado, sobre la trata de mujeres en el mundo, el papa Francisco afirmó que da "terror" lo que les pasa a "las chicas migrantes": "A algunas las traen engañadas, son esclavas". "Una cosa es una mujer que quiere ejercer la prostitución porque le gusta o hace una opción libre para ganar dinero y otra cosa son las chicas esclavas, la esclavitud de las chicas es por terror".

Preguntado sobre si está de acuerdo con la prostitución, el papa Francisco afirmó que él respeta "a cada persona".

