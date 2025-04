Así opinó el papa Francisco sobre la Memoria Histórica: "Nunca vas a tener paz con un muerto escondido"

España ha declarado tres días de luto oficial por la muerte del Papa Francisco, esta madrugada a los 88 años. Con motivo del fallecimiento, laSexta volverá a emitir este próximo martes por la noche, tras 'El Intermedio', la entrevista de Jordi Évole al pontífice emitida en Salvados en 2019.

Este fragmento recupera el momento cuando Jordi Évole preguntó al papa Francisco su opinión sobre que el Gobierno de España ordenara la exhumación de Franco. El pontífice declaró que "no" tenía opinión y explicó que aunque hubo una comunicación entre el Gobierno y la Santa Sede sobre el tema, él no se "metió en ello".

Además, el periodista quiso conocer qué pensaba sobre que mucha gente en España se negara a los fondos públicos para localizar y tener una sepultura digna todas las personas desaparecidas en la Guerra Civil que siguen en cunetas.

"Hablando de desaparecidos, tengo una historia fuerte", explicó el papa. "En Argentina fueron más de 30.000 en la época de la dictadura. Siempre he defendido el derecho a la verdad sobre lo que pasó", destacó el pontífice, quien, además, afirmó que debía existir "el derecho a la verdad y a una sepultura digna, a encontrar los cadáveres".

"Es un derecho no solo de la familia, de la sociedad", declaró el papa. "Una sociedad no puede sonreír al futuro teniendo sus muertos escondidos. Los muertos son para ser enterrados, pero no para ser escondidos. Nunca vas a tener paz con un muerto escondido", concluyó.

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de la entrevista de Jordi Évole al papa Francisco en un programa de Salvados en 2019.

