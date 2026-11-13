Ana Pastor modera el primer debate electoral de la campaña: "Pretendemos que sea un debate con propuestas concretas y alejado del ruido"

La periodista Ana Pastor revela que los participantes —Carlos Cuerpo (PSOE), Juan Bravo (PP), Figaredo (Vox) y Bustinduy (Frente Amplio)— apenas han aceptado todas las condiciones del debate y no van a poder tener sus móviles encima. Este viernes, en laSexta, a las 21:30.

Este viernes 13 de noviembre ha arrancado oficialmente la campaña electoral de las elecciones generales del 29N y en laSexta arranca también el primer debate electoral a cuatro de la Sexta con los partidos mayoritarios del Congreso de los Diputados: PSOE, Frente Amplio, PP y Vox. Esta noche, a partir de las 21:30.

"El debate es superinteresante porque es el primero y porque no sabemos cuántos más va a haber", explica en Al Rojo Vivo, horas antes de este debate, su moderadora, la periodista Ana Pastor.

Los participantes serán: el vicepresidente del Gobierno y ministro de las carteras de Economía y Transportes, Carlos Cuerpo, por el PSOE, el responsable de Hacienda del PP, Juan Bravo, el secretario general de Vox, José María Figaredo, y el ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, por Frente Amplio.

"Pretendemos que sea un debate con propuestas concretas alejados del ruido, que ya hay mucho ruido en España", admite Pastor. "Esta noche lo que pretendemos es que se mojen en soluciones concretas de lo que importa de la economía".

Será un debate, tal como apostilla el presentador de Al Rojo Vivo, "estilo Sexta" ya que "lo que buscamos es que la gente pueda escuchar propuestas, que veamos qué diferencias hay dentro de los bloques y que veamos qué diferencias hay entre todos los partidos que vienen a debatir".

Además, revela Pastor que los participantes han aceptado que haya preguntas y que haya repreguntas y que decidamos cuáles son los temas: "Sólo se ha sorteado quién abre y quién cierra ese minuto de oro".

También, otra de las normas del debate es que va a poder entrar solo un asesor por cada participante, en el único corte de publicidad que habrá, y no podrán tener dispositivos móviles: "Hoy no van a poder tener ningún tipo de ayuda del exterior durante el debate", concluye Pastor.