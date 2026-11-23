Emotivo adiós
Gonzo se despide de Salvados dando las gracias a su equipo junto a Pedro Sánchez: "Han sido siete años maravillosos"
El periodista, que cierra una etapa, ha reconocido que echará de menos a sus compañeros, aunque, ha dicho, "hay que seguir".
Al acabar la entrevista con Pedro Sánchez, Gonzo ha destacado que es "la última grabación al frente de Salvados como presentador". "Se acaba una etapa. Habrá más programas, pero ya están grabados", ha señalado.
Así, el periodista, en presencia del presidente del Gobierno, ha querido, "dar las gracias" a su equipo antes de empezar su nueva etapa como presentador de El Intermedio. "Queridos compañeros, han sido siete años maravillosos", ha manifestado.
El hasta ahora presentador de Salvados ha reconocido que echará de menos a sus compañeros del programa, pero, ha dicho, "hay que seguir". "Muchísimas gracias a todos, de verdad", ha expresado, tras lo que también ha querido dar las gracias a Pedro Sánchez por ir a Salvados, aunque fuera "sobre la bocina".
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