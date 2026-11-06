Valdivia analiza el nuevo encuentro entre Milei y Ayuso: "El presidente argentino es el aliado natural de PP y Vox si gobiernan"

De nuevo, Isabel Díaz Ayuso se ha reunido con Javier Milei, después de que el presidente argentino interviniera en el plenario de la Cumbre Iberoamericana, sin embargo, no han publicado ninguna foto del encuentro. Ha sido la propia oficina del presidente de Argentina la que ha publicado unas imágenes de los dos dirigentes sonrientes.

Se trata, por tanto, de una muestra más de esa cercanía política que tienen los dos dirigentes y también un contraste con el recibimiento y el saludo que tuvo el presidente argentino Javier Milei con el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez. Pero ¿por qué esconden los encuentros con Milei? Parece que Milei incomoda al PP en plena campaña electoral.

"Incomoda mucho", afirma el periodista Antonio Ruiz Valdivia, subdirector de El HuffPost. Sin embargo, "es el aliado natural que tienen el Partido Popular y Vox si gobiernan. Si lo están escondiendo, ¿por qué es? ¿Nos están engañando a todos los ciudadanos?", pregunta el periodista, recordando que "hemos escuchado decir a Santiago Abascal, por ejemplo, que él va a hacer en España lo que se hace en Argentina o en Estados Unidos".

Por otro lado, admite que tiene "una enorme devoción y un profundo respeto por el pueblo argentino", pero "es un absoluto desastre como representante internacional y, además, y hay que decirlo, es un ignorante, porque comparar el socialismo con el fascismo es de ignorantes", sentencia Valdivia.

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