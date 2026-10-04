Teresa Rodríguez y su "shock postraumático" tras Podemos: "Faltaba una reglamentación interna para que fuera un ambiente saludable"

Teresa Rodríguez señala en Salvados que uno de los grandes errores de Podemos fue entrar a gobernar con el PSOE, además del "mesianismo" y "la falta de democracia interna". Señala además que no había "un ambiente saludable".

Teresa Rodríguez ha seguido desde su casa las imágenes de la acampada de Sol tras el desahucio de Maricarmen, reconoce en Salvados y, desde la tranquilidad de su casa en Cádiz, ofrece su análisis de este nuevo momento social por la vivienda a partir de su experiencia en el 15M y en Podemos. La conversación acaba llevando a la coportavoz de Adelante Andalucía a revisar qué ocurrió con aquella organización que llegó a irrumpir con fuerza en la política española.

Rodríguez reconoce que, desde el principio, existieron problemas internos. Recuerda además el debate que mantenían sobre la necesidad de evitar los personalismos y darle protagonismo a los círculos y a las organizaciones de base, algo que, a su juicio, no llegó a ocurrir.

"Ese cierto mesianismo que tuvo siempre Podemos", explica, no se refería únicamente a su cara más visible y conocida. "No hablo solo de Pablo Iglesias, sino de cualquiera de nosotros, que éramos como los Rolling Stones" cuando acudían a los mítines.

A su juicio, se perdió la oportunidad de que la militancia tuviera mayor protagonismo. "Se evitaba sistemáticamente que esa gente tuviera protagonismo", reconoce. "Eso fue un error", sentencia.

Gonzo recuerda una frase de Esperanza Aguirre cuando las plazas estaban todavía llenas en el 15M. "Si quieren cambiar las cosas, que se presenten a las elecciones". "Cómo sabía Esperanza Aguirre los líos en los que os ibais a meter", bromea el periodista. Pregunta si una forma de desactivarles fue que aquel movimiento pasase a la política. "El nacimiento de Podemos y su crecimiento exponencial no lo esperaban ni lo deseaban, pero es verdad que las instituciones te desactivan", reconoce.

El sistema, advierte, no está diseñado para que se hagan cambios revolucionarios. "La presencia institucional tiene muchas limitaciones. Hay que tener un pie en las instituciones, pero mil pies en las calles". "Algunas veces, los movimientos sociales cambian más cosas que los diputados en las instituciones", sentencia.

El periodista le pregunta después qué ocurrió con la ilusión inicial, "cuándo empezó a torcerse la cosa". Rodríguez admite que necesitaría tiempo para analizarlo y asegura que tiene "shock postraumático".

"Las claves son la falta de democracia interna y de construcción colectiva y de reglamentación interna para que fuera un ambiente saludable", explica. Pero añade que "por otro lado, al sistema no le interesa para nada que una organización de esas características avanzara".

El otro gran error de Podemos: el PSOE

Otro de los grandes errores, señala, fue entrar a gobernar con Pedro Sánchez. "Eso ya lo defendí en su momento y perdí aquel debate", rememora. La gente tenía muy claro que había que entrar en el Gobierno y que había que poner ministros y ministras. "El PSOE siempre tiene la capacidad de apropiarse de tus logros y de hacerte partícipe de sus contradicciones", sentencia ella. "Lleva mucho tiempo haciéndolo, siempre que necesita socios a su izquierda", insiste.

Teresa se bajó del barco cuando Podemos entró a gobernar con Pedro Sánchez y porque consideraba que en Podemos todo estaba dirigido desde Madrid. "De Andalucía no me daban ni los censos". "En el momento en el que entraron a gobernar con Pedro Sánchez ya nos teníamos que olvidar de todas las reivindicaciones de Andalucía", comenta.

"Si la extrema derecha no está gobernando en este país es gracias a las organizaciones de la izquierda soberanista: el BNG, ERC, Bildu... e incluso PNV y Junts. Ese era el bloque de legislatura, por tanto, era necesario que se creara una organización soberanista andaluza". Quería también que es organización fuera autónoma del PSOE, "porque el PSOE siempre te conduce al mismo lugar: medidas insuficientes, parches, decepciones y sometimiento al poder económico".

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