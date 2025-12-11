El alcalde de Alcanar, al límite: "Cuando la normalidad es una concatenación de catástrofes, la política municipal es una trituradora"

Gonzo viaja este domingo a Alcanar (Tarragona), una localidad que ha sufrido cinco inundaciones en tan solo siete años. Sus vecinos están a punto de perder sus hogares y convertirse en los primeros refugiados climáticos.

Cinco temporales en siete años. Cinco inundaciones que se ha llevado por delante la vida de las familias que habitan en los hogares construidos sobre el barranco del Llop, en Alcanar (Tarragona). Hasta allí se desplaza Gonzo este domingo en el último programa de la temporada de Salvados para hablar con los vecinos y también con su alcalde, Joan Roig.

"Cuando la normalidad es una concatenación de catástrofes, la política municipal es una trituradora", lamenta el edil.

Él ha tenido que hacer frente a esta complicada situación de buscar soluciones imposibles que pasan, según apuntan los expertos, por "retanuralizar" y "deconstruir". Una medida que pasa por plantearles a algunas personas que tienen que irse de su casa.

Roig confiesa a Gonzo que ha llegado ya a su "límite psicológico y físico".

Este domingo, en laSexta, Salvados: vivir en alerta. Último programa de la temporada.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.