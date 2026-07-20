El periodista Rubén Marín pide sanciones para Argentina por su juego violento en la final del Mundial: "Liarte a puñetazos y patadas no es fútbol"

El narrador de 'Cope' sostiene que "la imagen de Argentina es lamentable" tras las agresiones de Paredes y Ayala tras la final y pide a la FIFA que actúe con contundencia.

España es campeona del mundo por segunda vez en su historia. Lo es tras imponerse este domingo a una Argentina que empleó una agresividad pocas veces vista en las finales de Mundial. Una hostilidad que siguió tras el partido, cuando Leandro Paredes y el segundo entrenador de la Albiceleste, Roberto Ayala, agredieron a varios futbolistas españoles.

Rubén Martín, periodista y narrador de 'Cope', asegura que "es justo que hayan perdido la final y creo que ganó el fútbol y perdió el antifútbol". "No me sorprende la dureza de Argentina", añade.

"Cualquier equipo tiene derecho a jugar replegado, pero pegar patadas, provocar o intimidar no es fútbol", defiende el periodista en Al Rojo Vivo, que critica la "imagen inaceptable" de la Albiceleste al "dar la espalda al campeón y liarte a puñetazos y patadas".

Pero especialmente bochornosas fueron las imágenes de Leandro Paredes y del segundo entrenador de Argentina, Roberto Ayala, agrediendo a varios futbolistas españoles tras la final. "La FIFA debería poner sanciones muy duras a Ayala y Paredes", concluye Rubén Martín.

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