"No tiene personalidad, todo lo que tienen las demás lo quiere ella": 'la Iratxe' declara la guerra a 'la Paqui'

Nuestras princesas de barrio se convierten en enemigas y se crean dos bandos. 'La Iratxe' y 'la Jessy' contra 'la Paqui' y 'la Marta'. Comienza la guerra.

Si hacía unos minutos 'la Paqui' se quejaba con 'la Marta' de la actitud de 'la Iratxe', ahora le toca a ella rajar con 'la Jessy'. "¿Sabes lo que me ha hecho 'la Paqui'?", dice para introducir la historia en la que la cantante de orquesta la acompañó a la peluquería de su amiga y quiso comprarse el mismo rizador de pelo que ella, aunque fuera caro. "Claro, como ella no tiene personalidad ninguna, todo lo que hacen las demás, lo que dicen las demás, lo que tienen las demás, lo tiene que tener ella", se queja la princesa de barrio de su compañera.

Según cuenta la joven, 'la Paqui' se lo encargó a la peluquera, pero nunca lo llegó a comprar ni a pagar, por supuesto, un gesto que le ha molestado mucho. La discusión llegó por fin cuando se llamaron por teléfono e Iratxe acabó colgando. Además, tampoco acaba de hacerle gracia que utilice tanto su frase estrella: "A tope de power".

Mientras tanto, Marta y Paqui siguen con el tema pero en un escenario diferente. "Yo no tengo ningún tema de conversación con ella porque ella no tiene tema de conversación. Lo único que hace es chillar y montar el pollo y decir cuatro gilipolleces", critica Marta.

"Yo a ella le dije las cosas claras: a ti no te hablo nada más que de pollas porque no me inspiras hablarte nada más que de pollas. Si me inspirases hablarte de misa, pues te hablaría del niño Jesús, de los Reyes Magos y del incienso, el oro y la mirra", comenta Iratxe con Jessy precisamente sobre Marta.

Los ánimos están más que caldeados entre nuestras princesas de barrio... y esto no ha hecho más que empezar.

*Con motivo del 20 aniversario de laSexta, recordamos algunos de los programas que han marcado la historia de la cadena y han acompañado a varias generaciones de espectadores.

*Revive sus mejores momentos y disfruta del contenido completo, disponible en abierto, a través de Atresplayer

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido