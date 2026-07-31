Cuando Dani Mateo hizo historia con su monólogo sobre el fin del mundo, el más allá y el cielo: "Es broma, pero no"

El humorista Dani Mateo nos habla en este histórico monólogo de El Club de la Comedia acerca del fin del mundo, el miedo a despertar a Hitler, la reencarnación y las religiones.

El humorista Dani Mateo había encontrado, según aseguraba en este histórico monólogo, una inesperada ventaja al posible fin del mundo: que también desaparecería la crisis. El cómico aseguró que ya había asumido el apocalipsis porque "hasta ahora solo lo decía Piqueras", pero ahora "lo dicen todos". Convencido de que "ya se acaba esto", Mateo confesó que incluso ha empezado a estudiar las distintas opciones para el más allá, por si acaso llega antes de lo previsto. Lo que más se temía era que fuera Alemania quien se pusiera manos a la obra, porque la última vez, el "tío del bigote" casi lo consigue.

Su peculiar análisis de las religiones le llevó a descartar la reencarnación del hinduismo y el budismo por un motivo de peso: el riesgo de acabar convertido en medusa. "¿Qué pasa si te reencarnan en medusa? Ya no hay más. ¿Cómo sales? ¿Cómo haces el bien siendo medusa?", se preguntó antes de concluir que el animal marino está "diseñado para hacer daño hasta sin querer". Tampoco le convenció el paraíso islámico porque, según bromeó, compartir la eternidad con "72" mujeres y con la ex no lo veía. "No hay Dios capaz de hacer una tía que se lleve bien con tu ex".

La opción católica tampoco salió especialmente bien parada. Mateo definió el cielo como "un coladero" en el que "entra todo Dios" si uno se arrepiente a tiempo, aunque ironizó con que "ahora no pueden entrar gays porque no caben". Como solución definitiva al inminente apocalipsis, el cómico lanzó una recomendación tan práctica como surrealista: "Corred a una iglesia, arrepentíos de vuestros pecados y os aseguráis un sitio en el cielo". Eso sí, añadió una última advertencia para los homosexuales: "Disimulad. No es tan difícil. Mira, Ricky Martin les salió fenomenal... luego, una vez en el cielo, las plumas te las ponen ellos".

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