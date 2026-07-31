El monólogo de Diego Martín sobre su indecisión crónica: "España está llena de indecisos, por eso el himno no tiene letra"

El actor Diego Martín, mundialmente conocido por su papel en Aquí no hay quien viva, se atreve a salir al escenario para contar lo indeciso que es en este desternillante monólogo de El Club de la Comedia.

Diego Martín desvelaba en El Club de la Comedia el verdadero drama nacional: no es la inflación, ni el precio de la vivienda, sino la incapacidad para decidir entre "cebolla sí, cebolla no". El actor convirtió el monólogo en una terapia colectiva para indecisos confesando que estuvo a punto de no salir al escenario porque llevaba unos segundos preguntándose: "¿Salgo o no salgo, salgo o no salgo?". La situación solo se resolvió cuando, según contó, el director del programa le dio "el empujoncito que necesitaba", aunque matizó que fue "un empujoncito que casi me saca las cervicales por la boca".

Durante su alegato en defensa de los eternos dubitativos, Martín explicó que los indecisos analizan "los pros y los contras y los contras y los pros" hasta límites insospechados, con consecuencias tan graves como que "los de la grúa se lleven tu coche. Contigo dentro" cuando estás en el McAuto. Tampoco ocultó su sufrimiento cotidiano ante decisiones aparentemente sencillas, desde elegir entre "Colacao o Nesquik" hasta enfrentarse al semáforo en ámbar, ese color que, para él, significa simplemente: "Depende. Usted verá". El actor llegó incluso a asegurar que elegir pareja es "un infierno" y confesó que una conversación iniciada con el clásico "¿Estudias o trabajas?" terminó cuando se les hizo de día.

El actor cerró su intervención con una propuesta que, de prosperar, podría revolucionar la política española: crear el "Partido Indeciso Español", aunque reconoció que el nombre definitivo ya se decidiría "luego". Convencido de que el país está lleno de personas incapaces de escoger, llegó a bromear con que "por eso el himno no tiene letra. Todavía". Como solución definitiva, lanzó una petición al resto de la sociedad: "La próxima vez que vean a alguien dudando, coño, decidan por él, que se lo va a agradecer". O, al menos, cuando consiga decidir si hacerlo o no.

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