Mariana Nannis elogia a Amancio Ortega: "Gracias a él, la gente puede vestir bien con poco dinero"

En 'Mujeres Ricas', Mariana Nannis comenta un artículo publicado sobre ella y aprovecha para aclarar su relación con 'Zara'. Aunque reconoce que no viste la marca, dedica unas palabras de admiración a Amancio Ortega.

Mariana Nannis se reúne con varios amigos para comentar un artículo que una revista ha publicado sobre ella. Durante la conversación, la argentina aprovecha para desmentir algunas de las afirmaciones que aparecen en el reportaje y explicar cuál es realmente su relación con Zara.

"No me gustó que dijeran que yo no compro ropa de Zara", comienza diciendo. Aunque reconoce que no tiene prendas de la marca en su armario, aclara que sí compra productos de la firma. "En mi vestidor no tengo Zara porque no uso, pero a mi hermano le compro, compro velas de Zara y, si tengo que hacer un regalo a una amiga, también le compro", explica.

Además, Nannis deja claro que no tiene nada en contra de la cadena de moda."Para alguien que no tiene los recursos que tengo yo, sale bien vestida gracias a Amancio, que es el dueño de Zara", sostiene la argentina, recordando una historia sobre los orígenes de Amancio Ortega que le emociona : "Leí un comentario que decía que, cuando era pequeño, no tenía muchas cosas y le dijo a su madre que cuando fuera grande trabajaría y ganaría mucho dinero".

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