Las cámaras de Princesas de Barrio presencian la boda de 'la Paqui': "Por la noche habrá que desearle sexo a todo el mundo, ¿no?"

'La Paqui' arrancaba su participación en Princesas de Barrio el mismo día de su boda. De hecho, las cámaras del programa grabaron todos los preparativos y toda la ceremonia... y esto fue lo que ocurrió.

Las campanas de boda sonaron en el primer capítulo de Princesas de Barrio gracias a 'la Paqui' y su marido. "No me dijo que estaba guapa", era lo primero que comentaba ella entre las cámaras de aquel enlace que fue grabado por el programa de laSexta. "Un 20 de noviembre se conocían estos adolescentes en el taller de un amigo, en Marmolejo", explicaba el cura antes de darles su bendición.

Poco después, en el coche, ella pedía un cigarro a quien pudiera dárselo. A su llegada a los 'salones Mily' todos los asistentes les aplaudieron. La fiesta no tardó en llegar y como ella misma decía "el momento liga fue la caña". 'La Paqui' puso su mejor pose sexy, porque según su criterio, una novia no tiene por qué ser "toda discretita".

No faltaron tampoco los bailoteos, pero su mirada estaba puesta en otra cuestión. "Habrá que desearle sexo a todo el mundo, ¿no? Ya que lo tengo yo", comentaba. 'La Paqui' estuvo tres meses sin sexo antes de la boda porque quería llegar "virgen" al altar. "Lo de llegar a la noche de bodas y no tener ganas de darle al manubrio... no tiene sentido. El día de tu boda y no 'chingar' es como el que tiene un tío en 'Graná'", asegura.

Nuestra princesa de barrio desarrollaba su teoría de la recuperación de la virginidad: "Yo recomiendo estar un tiempo sin darle. La cosa se te cierra, porque eso va mermando. Se queda cerrado". "Poco más y me tengo que untar vaselina", decía entre risas.

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