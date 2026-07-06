El aviso de Aruser@s sobre el uso de ChatGPT para consultas médicas: "Confiar ciegamente puede ser perjudicial"

Aruser@s se va de vacaciones, pero continúa acompañando las mañanas con una recopilación de los virales más destacados. En esta ocasión, la colaboradora Elizabeth López advertía del peligro de utilizar ChatGPT para resolver consultas médicas.

"Cada vez son más los pacientes que llegan a la consulta con el diagnóstico hecho a partir de una pauta que han obtenido de ChatGPT, pero esto no siempre es seguro", explicaba la colaboradora Elizabeth López.

Según un estudio internacional citado en el programa, el 50% de las respuestas analizadas presentaban algún tipo de problema, como información imprecisa, consejos potencialmente peligrosos, referencias inventadas, un lenguaje difícil de entender o una falsa sensación de autoridad. "Los expertos señalan que confiar ciegamente en estas herramientas puede ser perjudicial para nosotros", concluía Elizabeth López.

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