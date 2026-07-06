Orriols, tras las palabras de Feijóo sobre la 'ley de nietos': "Se está creando un caso de la nada"

El politólogo Lluís Orriols reacciona a las palabras del líder de los populares en Espejo Público sobre la llamada ley de nietos. En el vídeo, todos los detalles.

Alberto Núñez Feijóo ha vuelto a hablar de la ley de nietos en Espejo Público, en Antena 3, y vuelve a invocar aquello de la "ingieniería electoral".

"Lo primero es ver si esa instrucción alguien la declara ilegal y que efectos jurídicos tiene. Y segundo, ver qué cera queda, cuál es el número total de los residentes ausentes y ver si se puede adicionalmente incrementar más seguridad para que ese voto sea fiable. Pero nosotros enmiendas a la totalidad, no. Ahora, responsabilidad en el análisis, toda. Y vuelvo a reiterar: esto es una frivolidad sin precedentes", ha dicho el líder de la oposición.

Según explica el politólogo Lluís Orriols, profesor de la UC3M, "si miramos en perspectiva comparada, hay de todo. Esto es, es verdad que hay países como como Irlanda y Dinamarca que no aceptan que los que están fuera voten y en muchos otros países sí.

Pero curiosamente en España, destaca el profesor, "aunque es muy permisiva en quien está en el CERA, probablemente es el país que menos impacto tiene en el voto o en el cómputo final del resultado electoral si lo comparamos con otros países". Por ende, y según concluye Orriols, "se está creando un caso de la nada".

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