La respuesta de 'la Paqui' cuando 'la Iratxe' le pregunta si está embarazada: "¡Follo menos que una tonta!"

En Princesas de Barrio, la recién casada se sinceraba con 'la Iratxe' sobre cómo marchaba su matrimonio apenas unos días después de darse el "sí, quiero".

'La Iratxe' visita la peluquería de Tamara, donde se encuentra con 'la Paqui', que acababa de casarse y no ocultaba su decepción por cómo habían empezado las cosas. "¿Qué tal va la vida de casada?", le pregunta 'la Iratxe'. "Al tira y afloja, un día bien y tres mal", responde 'la Paqui', dejando claro que la convivencia no estaba siendo como esperaba.

Entre confidencias, las amigas comparten sus preocupaciones sentimentales que puedes volver a ver en le vídeo sobre estas líneas.

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