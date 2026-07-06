Ahora

Princesas de Barrio

La respuesta de 'la Paqui' cuando 'la Iratxe' le pregunta si está embarazada: "¡Follo menos que una tonta!"

En Princesas de Barrio, la recién casada se sinceraba con 'la Iratxe' sobre cómo marchaba su matrimonio apenas unos días después de darse el "sí, quiero".

La respuesta de 'la Paqui' cuando 'la Iratxe' le preguntan si podría estar embarazada: "¡Follo menos que una tonta!"

'La Iratxe' visita la peluquería de Tamara, donde se encuentra con 'la Paqui', que acababa de casarse y no ocultaba su decepción por cómo habían empezado las cosas. "¿Qué tal va la vida de casada?", le pregunta 'la Iratxe'. "Al tira y afloja, un día bien y tres mal", responde 'la Paqui', dejando claro que la convivencia no estaba siendo como esperaba.

Entre confidencias, las amigas comparten sus preocupaciones sentimentales que puedes volver a ver en le vídeo sobre estas líneas.

*Con motivo del 20 aniversario de laSexta, recordamos algunos de los programas que han marcado la historia de la cadena y han acompañado a varias generaciones de espectadores.

*Revive sus mejores momentos y disfruta del contenido completo, disponible en abierto, a través de Atresplayer

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido

Las 6 de laSexta

  1. El incendio en Soneja (Castellón) obliga a evacuar a 500 vecinos de Azuébar y entra en el parque natural de la Sierra de Espadán
  2. Vuelve el calorazo extremo: todas las comunidades en aviso por temperaturas que rondarán los 40 grados
  3. De Begoña Gómez a Leire Díez: Sánchez afronta un verano cuesta arriba por la agenda judicial
  4. Trump somete a examen a los miembros de la OTAN: Turquía acoge una cumbre donde España es el aliado díscolo
  5. Moreno toma posesión como presidente de la Junta: "A veces, los acuerdos no le gustan ni siquiera a las partes que las firman"
  6. Luis Alfonso de Borbón, el heredero del franquismo que se autoproclama rey de Francia: "Tuvo opciones a la Corona de España"