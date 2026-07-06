El monólogo de Julián López en El Club de la Comedia que hace recordar a muchos sus peores resacas en casa

Julián López convierte en humor una escena que muchos han vivido en casa después de una noche de fiesta. Puedes ver el monólogo emitido en 2011 de El Club de la Comedia en este vídeo.

"La gente que hacemos comedia muchas veces nos vemos en situaciones comprometidas", afirmaba Julián López al comienzo de este monólogo de El Club de la Comedia, emitido en 2011 y recuperado ahora por laSexta con motivo de su 20 aniversario. A partir de ahí, el actor repasa algunas de las situaciones cotidianas que más le desesperan, entre ellas una que le resulta especialmente familiar: la reacción de los padres cuando llegas a casa con resaca.

Julián López recuerda cómo su padre le despertaba a las seis de la mañana levantando todas las persianas de golpe. "Hay que reconocer que los padres están ahí siempre para poner soluciones", comenta entre risas, antes de ironizar sobre esas medidas tan drásticas que, lejos de ayudar a superar la resaca, conseguían hacerla todavía peor.

Puedes volver a disfrutar del monólogo completo en el vídeo que acompaña esta noticia.

*Con motivo del 20 aniversario de laSexta, recordamos algunos de los programas que han marcado la historia de la cadena y han acompañado a varias generaciones de espectadores. Revive sus mejores momentos y disfruta del contenido completo, disponible en abierto, a través de Atresplayer.

*Vuelve a ver El Club de la Comedia con Dani Mateo, Antonio Molero, Goyo Jiménez y Julián López.

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