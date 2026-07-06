Un hombre rescata a un perro de un arroyo y sorprende la reacción del animal: "Es muy inteligente"

Alfonso Arús enseña en este vídeo de 'Aruser@s Fresh' el rescate de un hombre a un perro que se encontraba atrapado en un arroyo: "Le he salvado".

"Este perro se encontraba atropado en un arroyo y un hombre, al no poder alcanzarlo, se sube a una tubería y usa una cuerda para rodear al perro, levantarlo lentamente y ponerlo a salvo", destaca Alfonso Arús, que enseña el momento viral en este vídeo de 'Aruser@s Fresh'. "Me parece muy inteligente el perro, porque sabe perfectamente que tiene que poner las dos patitas delante para que le cojan y se espera debajo", explica, por su parte, Angie Cárdenas.

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