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Los camareros de un restaurante cantan para un niño que cumple años y lo celebra solo

Este 'superolé' de Aruser@s se lo lleva el personal de este restaurante, por animar al niño que está celebrando solo su cumpleaños.

Los camareros de un restaurante cantan para un niño que cumple años y lo celebra solo

"No cuesta nada y le alegras el día a alguien que lo necesita", comenta Hans Arús en Aruser@s acerca de este vídeo viral en el que somos testigos de cómo el personal de un restaurante canta para un niño que acaba de cumplir ocho años y está celebrando su cumpleaños solo. El pequeño fue quien lo pidió.

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