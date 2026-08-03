"Tenemos que coger a modelos que no estén siliconadas": el chasco de Marta en un casting para ser modelo de ropa interior

Marta se presenta a un casting para ser modelo de ropa interior y asegura a los directores que tiene una 90 de pecho... aunque acaba por reconocer que es más bien una 95, la talla que pidió en el quirófano.

Marta, una de nuestras princesas de barrio, gogó de profesión, busca ampliar su currículum y por ello, acude a un casting para ser modelo de ropa interior. Sin embargo, y en contra de lo que ella esperaba, ella no se ajusta al tipo de mujer que están buscando.

Tras mentir (o maquillar) su talla real de pecho y quejarse de los conjuntos que le hacen probarse (porque le parecen demasiado recatados), los directores de casting, que están alucinando con su falta de humildad, le indican que en estas campañas están apostando por mujeres más naturales... y que no estén siliconadas.

Marta monta en cólera y dedica una última frase mítica mientras se marcha y ve el cartel de una chica en sujetador.

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