Pilla a su marido, desaparecido desde hace seis meses, paseando con su amante: "Has abandonado a tus dos hijas"

"No solamente las abandonó, es que no dio señales de vida, ni quiso verlas", se sorprende Alfonso Arús al ver en Aruser@s este vídeo viral de una mujer que se encuentra con su marido desaparecido en un centro comercial.

El hombre que protagoniza este vídeo viral que recoge Aruser@s estaba casado y tiene (al menos) dos hijas. Un día desapareció y las pequeñas nunca supieron dónde estaba su papá. Pero con lo que no contaba es con que su mujer se lo encontrara de manera fortuita en un centro comercial mientras él pasea con su amante. Ella le hace frente, lo graba y le avisa de que va a colgar las imágenes en redes sociales. "Eres un descarado", le reprocha.

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