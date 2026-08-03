Ahora

Aruser@s Fresh

Pilla a su marido, desaparecido desde hace seis meses, paseando con su amante: "Has abandonado a tus dos hijas"

"No solamente las abandonó, es que no dio señales de vida, ni quiso verlas", se sorprende Alfonso Arús al ver en Aruser@s este vídeo viral de una mujer que se encuentra con su marido desaparecido en un centro comercial.

Pilla a su marido, desaparecido desde hace seis meses, paseando con su amante en un centro comercial: "Has abandonado a tus dos hijas"

El hombre que protagoniza este vídeo viral que recoge Aruser@s estaba casado y tiene (al menos) dos hijas. Un día desapareció y las pequeñas nunca supieron dónde estaba su papá. Pero con lo que no contaba es con que su mujer se lo encontrara de manera fortuita en un centro comercial mientras él pasea con su amante. Ella le hace frente, lo graba y le avisa de que va a colgar las imágenes en redes sociales. "Eres un descarado", le reprocha.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido

Las 6 de laSexta

  1. Albares recalca la "colaboración" de Marruecos en Ceuta y critica a Italia y la "internacional reaccionaria": "Exigimos solidaridad a todos los estados de la UE"
  2. Las lagunas de Ayuso en la venta de inmuebles para la "reconstrucción": varias propiedades llevan anunciadas desde 2025
  3. Guerra en Irán, en directo | Irán niega estar negociando con EEUU tras el anuncio de Trump sobre la reanudación del diálogo para un acuerdo sobre Ormuz
  4. España, camino a los 100 millones de turistas: solo hasta junio llegaron 46,7 millones de extranjeros, un 5% más que en 2025
  5. La Aemet activa alertas por tormentas y calor extremo en seis comunidades: Gran Canaria en aviso rojo por altas temperaturas
  6. 'Anita la fantástica', detenida en Francia como presunta autora de una estafa de 730.000 euros en viajes para ver carreras de MotoGP