Rafa López: "Italia está tapando sus vergüenzas de ser uno de los países que más está acogiendo migración irregular y más desde que Meloni es primera ministra"

El sociólogo Rafa López analiza en Al Rojo Vivo las palabras del ministro de Exteriores, José Manuel Albares acerca de la crisis migratoria de Ceuta.

En una entrevista en TVE, José Manuel Albares, ministro de Exterior, ha recalcado la "colaboración" de Marruecos en Ceuta y ha criticado a Italia y la "internacional reaccionaria": "Exigimos solidaridad a todos los estados de la UE", ha dicho.

Igualmente, ha señalado que "Italia tiene el doble de entradas irregulares que España y está inundada de migrantes irregulares" y ha añadido: "Ya le gustaría a Italia resolver la situación en Lampedusa como ha hecho España".

Ante estas palabras, que podemos ver en este vídeo, el sociólogo Rafa López cree que "hoy todo el mundo tapa sus vergüenzas": "Italia está tapando sus vergüenzas de ser uno de los países que más está acogiendo inmigración irregular y más cuando Meloni comenzó a ser primer ministra de Italia. Es decir, todo el mundo intenta taparlo".

De este modo, apunta que todo esto "demuestra lo fácil que es desestabilizar no solo una ciudad, sino también un país y un continente entero": "Lo que hemos visto es la capacidad que se tiene, sea quien sea el actor. Por cierto, nadie critica a Marruecos ni la oposición ni el Gobierno", afirma López.

Por otro lado, en cuanto al análisis de lo que pasó este jueves, 30 de julio, en Ceuta, considera el sociólogo que "no simplemente tienes que tener un informe encima de la mesa". Además, cuestiona que se hable de una situación inédita, señalando otras crisis como las de 2014 o 2021.

Por ende, pregunta López: "¿No existe ningún protocolo sabiendo que Marruecos no es un socio fiable porque no es un socio fiable, que ponga en marcha cuando se está produciendo una situación para evitar una crisis humanitaria en toda regla?".

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