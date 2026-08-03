El Sindicato de Médicos de Ceuta denuncia que la sanidad está desbordada: "Lo que ha pasado es casi de juzgado de guardia, no ha habido ningún protocolo"

Enrique Roviralta, presidente del Sindicato Médico de Ceuta y presidente del Colegio de Médicos de Ceuta, explica en Al Rojo Vivo cómo se encuentra la sanidad de la ciudad autónoma tras la entrada de miles de personas desde Marruecos el pasado jueves, 30 de julio.

El colapso de la sanidad es otra de las consecuencias que ha dejado en la ciudad autónoma de Ceuta tras lo ocurrido el pasado jueves, 30 de julio, cuando miles de personas entraron en la ciudad. La gran mayoría volvieron de vuelta a Marruecos al día siguiente.

Enrique Roviralta, presidente del Sindicato Médico de Ceuta y presidente del Colegio de Médicos de Ceuta denuncia que la sanidad está desbordada: "Lo que ha pasado es casi de juzgado de guardia, no ha habido ningún protocolo".

Así lo explica en Al Rojo Vivo: "Nosotros como sindicato ya avisamos antes de que llevábamos dos semanas con numerosos pasos a nado, más de 200 diarios, ya había cadáveres en ese momento, y avisamos justo el mismo día (el jueves 30 de julio) a las 09:00 horas de que se activara una emergencia estatal en Ceuta y que se reforzaran las urgencias. Y justo dos o tres horas después vino la avalancha (...)".

De hecho, explica que hay "una morgue extraordinaria con más de 75 cadáveres de chavales que perseguían un sueño engañados". Pero es que además, "calculamos que probablemente los muertos hayan sido más de 200 porque muchos han sido por aplastamiento y probablemente estén flotando a la deriva hacia el Atlántico", añade el médico, señalando que "ha sido una auténtica catástrofe existencial y catástrofe humanitaria sin un protocolo que tenía que haber habido un protocolo coordinado entre el Ministerio de Defensa y el Ministerio de Sanidad".

Así, Roviralta explica que no recibieron ningún refuerzo: "Solamente el voluntarismo, el sacrificio, la entrega y la vocación de los médicos y del resto del personal sanitario consiguió sacar la situación adelante". Es más, confiesa que muchos profesionales "terminaban llorando por impotencia y frustración".

Asimismo, sostiene que las personas fallecidas "tendrían que haber sido atendidas in situ", ya que "un ahogamiento debe ser atendido en el mismo sitio en el que se produce, en la playa, y no ya en el hospital. Por eso, subraya que "es necesario un protocolo (...) Aquí solamente se acuerdan de Santa Bárbara cuando truena", lamenta.

En cuanto a la capacidad para hacer frente a las autopsias que van a tener que realizar, Roviralta asegura que "eso es absolutamente imposible, igual que va a ser absolutamente imposible atender a 7.000 menores como están aquí ahora mismo en la ciudad autónoma de Ceuta, es como si en Madrid llegaran otros cinco millones de personas y que tengan que ser atendidos de urgencias y que tengan medio millón de cadáveres para hacer la autopsia. Esto es una tragedia descomunal", sostiene.

Asimismo, recuerda que Ceuta "es una ciudad pequeñita", de "21 kilómetros cuadrados" y "80.000 habitantes", y denuncia que lleva tiempo sufriendo una falta de recursos. Así, denuncia: "Tenemos la peor ratio de médicos por habitante de toda España y la peor esperanza de vida media de toda España". "La tragedia y la catástrofe han sido de dimensiones inimaginables", concluye.

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