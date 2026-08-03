Eduardo Saldaña analiza la entrada de miles de migrantes a Ceuta: "El escenario más plausible es que esto es una estrategia orquestada por Marruecos"

Para el codirector de 'El Orden Mundial' el escenario más probable es que Marruecos organizara la presión migratoria sobre Ceuta. Sin embargo, sostiene que aceptar la versión oficial tampoco rebaja la gravedad: si Rabat no vio venir el movimiento de 60.000 personas, el fallo sería "severísimo".

La entrada masiva de migrantes en Ceuta ha sido analizada en Al Rojo Vivo por Eduardo Saldaña, codirector de 'El Orden Mundial', quien ha puesto en duda la explicación ofrecida por Marruecos y asumida por el Gobierno español. A su juicio, la hipótesis de que las autoridades marroquíes no detectaran la movilización de miles de personas hacia la frontera resulta poco creíble y plantea interrogantes de gran calado.

"Esta es la tesis que plantea el Gobierno de Marruecos y que también ha comprado el Gobierno de España, porque es la que genera menos tensiones diplomáticas con Rabat", ha explicado. Sin embargo, Saldaña ha señalado que existen dos posibles escenarios. El primero, que considera el "más plausible, es que se tratara de una estrategia organizada por Marruecos", lo que evidenciaría la vulnerabilidad del flanco sur de la frontera española.

Pero, ha añadido, aceptar la versión oficial tampoco reduce la gravedad de lo ocurrido. "Si el régimen marroquí no fue capaz de detectar que había 60.000 personas desplazándose hacia la frontera de Ceuta y una narrativa movilizándose en redes sociales, entonces estamos ante un problema severísimo", ha afirmado. En ese sentido, ha recordado que España y la Unión Europea llevan años financiando la gestión migratoria externalizada de Marruecos, por lo que una supuesta incapacidad para prever un movimiento de tal magnitud sería especialmente preocupante.

Saldaña ha ido aún más lejos al sostener que ese relato puede resultar "igual o incluso más grave" que el de una operación deliberadamente orquestada. "Si realmente no se trató de una actuación organizada por actores estatales y, aun así, aparecieron de repente 60.000 personas en la frontera sin que nadie pudiera impedirlo, estaríamos hablando de un fallo gravísimo de control y de inteligencia", ha concluido. A su juicio, ese es el marco en el que intentan situar los hechos tanto el Gobierno marroquí como el español, aunque, ha insistido, plantea un escenario de enorme gravedad.