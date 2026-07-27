'La Rut', indignada en La Moraleja: "Unos tanto y otros tan poco. Ahora nos vamos puerta por puerta buscando marido y ya verás cómo vivimos aquí"

'La Jessy' se harta de buscar trabajo en los "barrios pobres" y se va con 'la Rut' a La Moraleja, pero la estrategia no les sale demasiado bien.

Ni la lluvia logra detener a 'la Jessy' y a su 'superveci', 'la Rut', en su empeño por buscar trabajo. Desde que las echaron de la fábrica no han parado ni un segundo, y tras vengarse de la encargada y redactar su currículum, recorren el barrio de supermercado en supermercado. Sin embargo, nadie parece tener tiempo (ni ganas) de darles una oportunidad, y por ello, se van con el coche hasta La Moraleja.

"¿Te imaginas que nos encontramos a Cristiano Ronaldo?", dice con ilusión 'la Rut' antes de llegar. Ella no tiene tan claro que vaya a encontrar empleo allí, pero está convencida de que en esos chalés está su futuro marido. "Mira qué keli, tú, loca", se sorprende 'la Jessy' al ver las viviendas que hay por la zona. 'La Rut', sin embargo, muestra su cara más amarga: "Qué asco de gente, me cago en la puta. Unos tanto y otros tan poco. Ahora nos vamos puerta por puerta buscando marido y ya verás cómo vivimos aquí. Al primero que vea lo engancho".

La dos jóvenes empapelan el barrio con sus carteles anunciándose como cuidadoras de niños y se disponen a llamar a los telefonillos de las lujosas mansiones... pero nadie les abre la puerta.

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