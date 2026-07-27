Alfonso Arús ironiza sobre lo cansados que están los padres de ahora: "No como antes, que vivíamos como jeques"

Un estudio internacional sobre el agotamiento en la crianza abre el debate en Aruser@s, donde Alfonso Arús cuestiona que los padres actuales estén más cansados y tira de ironía para comparar generaciones y responsabilidades.

El plató de Aruser@s debate sobre un estudio realizado en Alemania con más de 4.000 personas que concluye que los padres de ahora no duermen mucho menos que generaciones anteriores, pero sí viven la crianza con una sensación de agotamiento más constante. Elizabeth López explica que el cansancio no se debe solo a las noches en vela, sino también a factores como la presión por hacerlo todo bien, la autoexigencia, las jornadas laborales, la menor red de apoyo familiar y la dependencia económica que supone criar a un hijo.

Tras escuchar las conclusiones, Alfonso Arús reacciona con humor y pone en duda que la situación sea tan distinta respecto al pasado. "Claro, nosotros cuando fuimos padres dormíamos 12 horas interrumpidas", comenta con ironía, antes de rematar: "antes vivíamos como jeques". El presentador también discrepa de una de las conclusiones del estudio al asegurar que, en su opinión, los abuelos actuales ayudan más que hace décadas: "Los familiares o las personas que tienen hijos hoy tienen a veces mucha más ayuda de los abuelos que la que se tenía años antes".

El debate continúa con distintas opiniones en la mesa. Mientras Elizabeth López defiende que hoy existe una mayor presión social por ejercer una crianza consciente y perfecta, Arús sostiene que el problema responde, en parte, a un cambio de actitud. "Ahora se quejan más. En general, la gente se queja más", afirma. Además, rechaza que las redes sociales sean una imposición en todos los casos y señala que "hay mucha gente que quiere estar conectada por decisión propia", insistiendo en que parte de esa presión también depende de las decisiones individuales.

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