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Una pareja de recién casados acaba cenando en un McDonald's el día de su boda

Con el vestido de novia y el traje de novio aún puestos, esta pareja se da un homenaje en el día de su boda cenando en un restaurante de comida rápida. Todo un 'superolé' de Aruser@s.

Una pareja de recién casados acaba cenando en un McDonald's el día de su boda

Ni jamón ni langostinos ni gambas ni cócteles. Estos novios recién casados lo que querían el día de su boda era comerse una hamburguesa del McDonald's, y punto. La pareja, que acababa de casarse, acabó celebrando su banquete sin invitados en este restaurante de comida rápida, como puede verse en este vídeo viral que se gana un 'superolé' de Aruser@s y de Alfonso Arús.

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