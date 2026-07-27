Una pareja de recién casados acaba cenando en un McDonald's el día de su boda

Con el vestido de novia y el traje de novio aún puestos, esta pareja se da un homenaje en el día de su boda cenando en un restaurante de comida rápida. Todo un 'superolé' de Aruser@s.

Ni jamón ni langostinos ni gambas ni cócteles. Estos novios recién casados lo que querían el día de su boda era comerse una hamburguesa del McDonald's, y punto. La pareja, que acababa de casarse, acabó celebrando su banquete sin invitados en este restaurante de comida rápida, como puede verse en este vídeo viral que se gana un 'superolé' de Aruser@s y de Alfonso Arús.

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