El monólogo de Santi Rodríguez sobre los móviles: "¿Por qué les cuesta tanto a los jóvenes poner vocales?"

Santi Rodríguez reflexiona en este monólogo de El Club de la Comedia sobre cómo han cambiado los móviles: "El primero que tuve tenía una batería con una tapa grande que cabía una familia Y podías oír o hablar, las dos cosas a la vez no".

Santi Rodríguez reflexiona en su monólogo en El Club de la Comedia sobre "los primeros móviles, que no eran móviles, eran una maleta de litio": "El primero que tuve tenía una batería con una tapa grande que cabía una familia con muebles y todo, tenía hasta una antena, con piloto intermitente, y tú podías oír o hablar, las dos cosas a la vez no". "He flipado porque han cambiado mucho los móviles", destaca el humorista, que explica que tienen hasta "la hora de Moscú": "¡Pero si no conozco a nadie ni en Alcobendas!".

Además, señala que también tienen "marcación rápida": "¿Ahora no puedo marcar a mi ritmo? a ver si por ser torpe me cobran los pasos más caros". Por último, el actor destaca cómo la gente joven manda mensajes a gran velocidad: "¿Por qué les cuesta tanto poner vocales?, ¡es que ni una, parece que me ha escrito un lituano!". "¡Coño, mete una vocal, que respire!", resalta Santi Rodríguez, que, por último, pide que le saquen "un diccionario de eso". Puedes ver al completo su monólogo en este vídeo.

*Con motivo del 20 aniversario de laSexta, recordamos algunos de los programas que han marcado la historia de la cadena y han acompañado a varias generaciones de espectadores. Revive sus mejores momentos y disfruta del contenido completo, disponible en abierto, a través de Atresplayer.

*Vuelve a ver El Club de la Comedia con Fernando Guillén Cuervo, Ana Milán, Santi Rodríguez y Luis Piedrahita

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido