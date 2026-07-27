El vídeo viral de la paella japonesa que promete estar lista en cinco minutos: "Es la revancha"

Aruser@s Fresh recupera uno de los virales más comentados de la temporada: una paella instantánea lanzada en Japón que desató las bromas en plató por su peculiar forma de "saborear España".

En Aruser@s Fresh recuperamos algunos de los vídeos virales más vistos de la temporada, como el de una llamativa "paella exprés" que promete "saborear España en cinco minutos". La responsable de esta versión es Nissin Foods, la compañía japonesa conocida por sus populares fideos instantáneos, que lanzó en Japón una paella de marisco preparada para estar lista en apenas cinco minutos.

"La gente dice que es una venganza de los japoneses por haber maltratado su cocina", comentaba Alba Sánchez, que añadía: "Es más realista que algunas paellas que he visto en España, sobre todo en zonas turísticas, que tienen de todo menos lo que lleva una paella".

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