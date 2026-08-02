La reacción de 'la Marta' cuando 'la Paqui' le dice que tiene "un retraso": "Uf, otro niño, otros 30 kilos"

Nuestra princesa de barrio está preocupada. Tiene un retraso y no quiere tener más hijos. Para aliviar un poco su carga, se lo cuenta a su amiga Marta... y su respuesta está lejos de ser tranquilizadora.

La conversación entre Marta y Paqui deja al descubierto dos de las preocupaciones que marcan el momento que atraviesan ambas. La primera surge cuando Marta percibe que su amiga está "un poquito rara" y decide preguntarle qué le ocurre. Aunque en un primer momento Paqui intenta restarle importancia, termina confesando que está inquieta porque tiene "un retraso".

La posibilidad de un nuevo embarazo provoca una reacción inmediata de Marta. "Uf, otro niño, otros 30 kg", exclama al escuchar la confesión de su amiga. La cantante de orquesta, que es madre de dos hijos a sus 28 años, no oculta lo que piensa sobre esa posibilidad. "Cuando no son peras son castañas", lamenta antes de admitir, durante su entrevista individual con los redactores del programa de laSexta: "Me da un soponcio, ni loca".

Una vez dejan atrás ese asunto, la conversación gira hacia otro tema que también preocupa a las dos: la actitud de Iratxe. Es Marta quien introduce la cuestión al recordar un comentario que hizo días atrás. "Anda que ya le vale a Iratxe con el comentario que te soltó el otro día", le dice a Paqui, que en un primer momento trata de aparentar que no le ha afectado.

El comentario al que hacen referencia llegó después de que la joven mostrara su descontento con su físico. "Hija, no hubieras tenido hijos como no los he tenido yo, que yo también estoy en edad fértil y no me quedo (embarazada) porque no los quiero", le espetó entonces Iratxe.

Pese a intentar quitarle hierro al asunto, Paqui reconoce que probablemente tendrá que hablar con ella, ya que considera que ha experimentado "un cambio de actitud raro" y desconoce cuál puede ser el motivo.

En su conversación privada, Marta ofrece su propia explicación sobre ese comportamiento. "Iratxe tiene las prótesis defectuosas y yo creo que está amargada por eso. A ver, que yo estaría superamargadísima", sentencia.

*Con motivo del 20 aniversario de laSexta, recordamos algunos de los programas que han marcado la historia de la cadena y han acompañado a varias generaciones de espectadores.

*Revive sus mejores momentos y disfruta del contenido completo, disponible en abierto, a través de Atresplayer

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido