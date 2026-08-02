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La práctica prohibida que siguen haciendo muchos restaurantes, al descubierto en Equipo de Investigación

Equipo de Investigación analizaba en 2023 las prácticas de algunos restaurantes que pueden afectar al consumidor. El programa recordaba qué cargos no están permitidos y cómo las cartas de aguas se convertían en un negocio.

Equipo de Investigación descubre la práctica que hacen la mayoría de los restaurantes que no está permitida

"Como consumidores no podemos reclamar 'una clavada' si no leemos detenidamente la carta", advertía Glòria Serra en este reportaje de Equipo de Investigación de 2023. Tenemos que ser conscientes de lo que pedimos, pero también saber que el hecho de que nos cobren por el cubierto o el servicio de mesa no está permitido.

Tampoco es legal poner "precio según mercado" o negarse a servir agua del grifo gratis. El equipo del programa contactaba con un restaurante gallego que llevaba 17 años ampliando su carta de aguas. "Cuando abrimos, comenzamos con una carta muy pequeñita", decía su encargado. De 17 pasaron a unas 150.

*El contenido al que hace referencia esta información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de 2023 de laSexta.

*Puedes ver el programa completo en atresplayer.

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