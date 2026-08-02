"Me están tomando el pelo": un hostelero descubre que el agua filtrada de su restaurante no tiene diferencias con la del grifo

Equipo de Investigación analizaba en 2023 cómo algunos bares y restaurantes habían encontrado una alternativa para cobrar por el agua tras la prohibición del agua del grifo de pago: los sistemas de filtrado se convertían en protagonistas.

Equipo de Investigación analizaba en 2023 una de las polémicas que más críticas había generado en el sector hostelero: los sistemas de filtrado de agua que algunos bares y restaurantes comenzaron a utilizar después de que se prohibiera cobrar por el agua del grifo. El programa investigaba si estas aguas ofrecían realmente diferencias frente a la convencional.

El debate había surgido después de casos como el de un hostelero de Pedraza que llegó a cobrar 4,50 euros por un vaso de agua del grifo, una práctica que generó indignación y que aceleró la puesta en marcha de una normativa para garantizar que los establecimientos ofrecieran agua no embotellada de manera gratuita.

Ante la nueva regulación, algunos locales optaron por instalar máquinas de filtrado y comercializar ese agua tratada como una alternativa. Equipo de Investigación recogía muestras en distintos restaurantes y las enviaba a analizar para comprobar qué diferencias existían entre estas aguas y la del grifo.

Tras conocer los resultados del laboratorio, el programa regresaba a uno de los establecimientos investigados para mostrar las conclusiones al propietario. El hostelero enseñaba ante las cámaras el sistema de filtrado y explicaba que la empresa que se lo había suministrado aseguraba que "tiene menos residuos que cualquier agua mineral del mercado".

La reacción del empresario al conocer los análisis era de sorpresa. "Me parece que me están tomando el pelo, sinceramente, porque esto no es gratuito para un local", denunciaba.

El hostelero detallaba los gastos asociados al sistema de filtrado: "Esa máquina es un renting, todos los meses nos cobran X y las botellas en las que lo servimos también nos las cobran", explicaba.

Pese a las dudas generadas por los resultados, el propietario defendía su decisión de cobrar por este tipo de agua, al considerar que suponía un coste para el negocio. Se mostraba "partidario de cobrar todo lo que se sirve" porque, argumentaba, "tiene un coste".

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de 2023.

*Puedes ver el programa completo en atresplayer.

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