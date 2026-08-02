"Las críticas de Tripadvisor me han arruinado": la defensa de un feriante que acumulaba cientos de quejas por sus precios y su comida

Equipo de Investigación analizaba en 2023 las quejas de algunos consumidores por supuestas "clavadas" en ferias y mercados ambulantes. El programa se desplazaba hasta Mallorca para investigar las denuncias contra un feriante señalado por sus precios y sus reseñas en internet.

Las ferias medievales y los mercados ambulantes son para muchos un reclamo de ocio y gastronomía, aunque también se han convertido en escenario de denuncias de clientes que aseguran haber pagado cantidades desorbitadas por comidas que no cumplían sus expectativas. Equipo de Investigación abordaba esta cuestión en un reportaje de 2023 y recogía el testimonio de un consumidor que aseguraba haber pagado 93 euros por una cena en una feria de Murcia.

Para comprobar si se trataba de un caso aislado, el programa se trasladaba hasta la feria medieval de Capdepera, en Mallorca, donde un feriante señalado por varias críticas negativas en internet tenía instalada su caseta. Allí ofrecía platos con precios de entre 15 y 20 euros. Una clienta aseguraba ante las cámaras que había visto "una botella de vino por 100 euros". Otra vecina criticaba también el importe: "Ni en un restaurante te clavan eso por una botella".

La lista de precios del puesto estaba colocada a cierta altura e impresa en un folio, algo que dificultaba su visibilidad. La redactora del programa preguntaba a uno de los responsables por las críticas que apuntaban a supuestos cobros elevados: "Hay muchas referencias relacionadas con este lugar diciendo que les han cobrado 93 euros... las alitas de pollo, 36 euros...". El hostelero interrumpía para negar esas cifras y aseguraba que los precios variaban según la feria y los gastos de cada ubicación.

El responsable del puesto defendía que las acusaciones eran "inciertas" y señalaba a las reseñas en internet como uno de los grandes problemas para los negocios. "Yo tenía un negocio en Sevilla y me han arruinado críticas de TripAdvisor y cosas de esas. Hay empresas que se dedican a eso y viven de eso también. Cuando quieren, meten críticas buenas. Cuando no, ponen críticas malas", denunciaba.

Además, cuestionaba el comportamiento de algunos clientes ante las valoraciones negativas: "Si no les cobrara, seguro que no ponían nada o críticas buenas".

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de 2023.

*Puedes ver el programa completo en atresplayer.

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