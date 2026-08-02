Denuncia una 'clavada' de 93 euros en una feria de Murcia: "18 euros por unas croquetas congeladas"

No les facilitaron la carta, no les dijeron los precios y les 'clavaron' 18 euros por unas croquetas congeladas. Es lo que denunciaba en Equipo de Investigación un consumidor que había cenado en una feria de Murcia con su familia.

Las 'clavadas' en ferias y fiestas de toda España son más que habituales, según denuncias cientos de consumidores en nuestro país. "Una estafa: nos hicieron pagar 160 euros por un plato de calamares, uno de chopitos y uno de patatas fritas que estaban quemadas y dos cervezas", decía la quejar de un usuario que leía una reportera de Equipo de Investigación en este reportaje de 2023.

"No me he sentido tan estafada en mi vida", denunciaba otra clienta. Por un plato de patatas y dos refrescos les habían cobrado 70 euros. Otra de las reseñas aconsejaba a la gente de Murcia que fuera a la feria que no cenaran en un restaurante andaluz. "Nos acaban de cobrar 93 euros a dos adultos y dos niños y hemos cenado fatal", aseguraba.

Además, no les habían dado la carta ni dicho los precios hasta el momento final de pagar la cuenta. "18 euros por un plato de croquetas congeladas", comentaba con indignación.

Equipo de Investigación se ponía en contacto a través del teléfono con la persona que había escrito esta queja a través de X, quien aseguraba que se sentía estafado y que había encontrado testimonios de personas en su misma situación.

El programa se dirigía entonces a las Islas Baleares en busca del feriante que concentraba todas estas críticas. Había montado su caseta en un mercado medieval de un pueblo de Mallorca.

*El contenido al que hace referencia esta información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de 2023 de laSexta.

*Puedes ver el programa completo en atresplayer.

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