Luis Cortés cuenta que con su música busca expresar sus sentimientos "y plasmar verdades puras y crudas"

El artista se reunía con Inés Rodríguez para hablar sobre su carrera, su estilo musical y cómo usa sus canciones para revindicar su realidad personal.

Inés Rodríguez charlaba con el artista Luis Cortés, un cantante que, como señalaba la reportera, había pasado de trabajar en el turno de noche de una fábrica al "estrellato máximo". El cantante señalaba que ese cambio tan drástico "es maravilloso".

"Estoy trabajando en algo que me gusta, que amo y que siento desde chiquitito", añadía, "me encanta cantar, viajar, conocer a gente, hacer música y estoy viviendo un sueño, la verdad". Rodríguez recordaba que el cantante había conseguido llenar el Palacio de Vistalegre. "Fue una locura", señalaba Cortés, "fue el cierre de gira Corazón Negro y lo pasamos superbién".

El artista, además, también usa su arte como una manera de revindicar. "Trato de expresar mis sentimientos, emociones y plasmar verdades puras y crudas que son las cosas de mi vida, del día a día", afirmaba. Inés señalaba que el joven, con su música, revindica su etnia gitana y su ser valenciano.

"Soy flamenco, soy gitano, soy negro y algo que tengo en mi ser", afirmaba, "es algo que va ligado muchísimo con la música, con mi vida, mi forma de vivir, mi forma de sentir y expresar las cosas".

Luis definía su estilo musical con flamenco mezclado con un sonido urbano, muchísimo pop. "Este último disco ha sido flamenco pop, digamos", explicaba. "Lo que define mi música es música sentida con corazón", concluía.

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