Cuando el marido de 'la Paqui' criticó su 'look' para el videoclip: "A tu padre le da un infarto"

'La Paqui' se prepara para grabar su videoclip, pero su vestuario vuelve a provocar el enfado de Juan. Mientras él critica el atrevido 'look', Paqui, su hermana Carmen y su madre no pueden contener la risa.

En este fragmento de Princesas de Barrio, 'la Paqui' está a punto de cumplir uno de sus sueños: grabar su propio videoclip. Sin embargo, antes de ponerse delante de las cámaras, su vestuario provoca una pequeña trifulca familiar.

Juan, su marido, no parece estar nada convencido con el 'look' elegido. "No es por lo que me hagas a mí, tu padre te ve así y le da un infarto. Le tienes que poner una bombona de aire en el culo", protesta."Que me perdone Dios por el delito que he hecho", responde Paqui con ironía.

Después de la pequeña trifulca, la familia deja atrás las diferencias y comienza la grabación. Las primeras tomas del videoclip tienen lugar en una zona con grafitis, con Paqui posando guitarra en mano y dispuesta a demostrar sus dotes como cantante. Puedes ver el momento aquí.

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