'La Paqui' estalla contra 'la Iratxe' y se va de la casa rural: "Tócamelo"

La bronca entre 'la Paqui' y 'la Iratxe' llega a un punto en el que las faltas de respeto entre ambas son intolerables. La cantante de orquesta acaba estallando y acaba marchándose de la casa rural y llamando a su marido para que vaya a buscarla.

"¿Va a haber mal rollo o qué?", pregunta 'la Jessy' a las otras princesas de barrio, refiriéndose, principalmente, a 'la Paqui' y 'la Iratxe', que siguen a la gresca después de llevar horas discutiendo durante el viaje. Ahora, ya en el bungalow, los ánimos no se han calmado.

La solución de 'la Iratxe' es hacer como que su amiga no existe, reconoce, y la acusa de haberle llamado "tonta" de manera gratuita. "¿Qué te he hecho para que tú a mí me llames tonta?", pregunta, olvidándose de eso de que 'la Paqui' no existe.

Para la cantante de orquesta, estas son peleas de patio de recreo, y no está dispuesta a prolongar esta situación. "Yo a ti no te he llamado tonta en ningún momento, aunque ahora sí: ton-ta. Desde la 't' hasta la 'a'", salta la joven.

"Tócamelo", responde 'la Paqui' para después llamarla "descarada" y "sinvergüenza". Y ahora sí, se lía.

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