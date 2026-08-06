El monólogo de Neus Sanz señalando a la familia real, Julio Iglesias y los futbolistas como los culpables de la superpoblación mundial

Hay mucha gente, mucha, en todas partes. "¿Pero cómo es posible que siendo tantos haya semanas en las que nadie acierte la Bonoloto?", se pregunta Neus Sanz tras reflexionar sobre la superpoblación mundial en este monólogo de El Club de la Comedia.

La actriz Neus Sanz encontraba en este monólogo de El Club de la Comedia la explicación definitiva a todos los males de la humanidad: "Somos demasiados". En su paso por el programa de laSexta, la intérprete recordó con nostalgia el verano en el que Madrid parecía una ciudad fantasma y confesó que disfrutó de una libertad vial difícil de repetir: "Iba sola por la M-30. Me cambiaba de carril sin mirar, marcha atrás en la autopista, trompos en la rotonda...". Incluso reconoció que estuvo "a punto de conducir con los ojos cerrados", aunque descartó la idea por un motivo de peso: "Con los ojos cerrados no hay quien se maquille".

Para Sanz, el problema de la superpoblación ya ha alcanzado niveles dramáticos. "Vayas al sitio que vayas... llegas ahí y hay gente", lamentó, antes de describir unas playas en las que "no hay arena por ninguna parte" porque "parece que está todo enmoquetado de toallas". La humorista también desmontó el tópico de las películas de catástrofes: mientras en Hollywood los ciudadanos abandonan el coche para huir, aquí "un español no abandona su coche ni aunque se le esté ardiendo el motor"; como mucho, "abre un poquito la ventanilla... que se le escapa el aire acondicionado".

Lejos de quedarse en el diagnóstico, Sanz presentó un catálogo de soluciones tan imaginativas como inviables: desde obligar a bailar una sardana antes de mantener relaciones sexuales hasta impedir el regreso de los astronautas ("No haberte ido. Ahora te quedas allá arriba"). La actriz repartió responsabilidades entre "la familia real, Julio Iglesias y los futbolistas", estos últimos porque "algunos ya tienen hasta suplentes". Eso sí, admitió que el verdadero misterio no es la superpoblación, sino otro mucho mayor: "¿Cómo puede ser posible que, siendo tantos, haya semanas que nadie acierta la Bonoloto?". Hasta encontrar la respuesta, solo espera que vuelva el verano para "aparcar donde le dé la gana".

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