El radical cambio de look de Mar Segura en Mujeres ricas: así era en los años 90

Mar Segura visita en este vídeo de Mujeres ricas el estudio de radio 'La hora de Almería', donde recuerda su paso en la televisión.

Para promocionar su cena solidaria en Almería, Mar Segura acude a la radio en Mujeres ricas. Allí, María Jesús Recio, presentadora de 'La hora de Almería', en Canal Sur radio, le realiza una entrevista sobre su solidaridad. "En el momento en el que me ha dicho que me pusiera los cascos que entrábamos me entraron nervios en el estómago por si me quedaba en blanco", confiesa la socialité, que destaca la importancia de los medios para hacer calar su mensaje.

Y es que Mar Segura trabajó en televisión durante cinco años. En concreto, la socialité fue presentadora y reportera de Canal Sureste Televisión en los años 90. Un momento que recuerda en este vídeo y que refleja cómo ha cambiado su look a lo largo de los años.

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