Juan José Millás y su particular forma de afrontar el paso del tiempo: "Estoy preparando al muerto"

Thais Villas entrevistó en El Intermedio a Juan José Millás cuando acababa de publicar su novela 'Ese imbécil va a escribir una novela'. El escritor habló de sus nuevos hábitos y de su particular forma de enfrentarse a la vejez.

En una temporada pasada de El Intermedio, Thais Villas entrevistó a Juan José Millás, quien en aquel momento acababa de publicar su nuevo libro, 'Ese imbécil va a escribir una novela'.

En la charla, el escrito reflexionó sobre uno de los temas que más le han acompañado en los últimos años: el paso del tiempo. Además, el escritor también reveló algunos cambios en sus hábitos, como haber dejado el alcohol. "Lo dejé hace tres o cuatro años, pero no lo echo de menos, porque te compensa", confesaba.

Sobre cómo cambia la percepción de la vida cuando uno envejece, el escritor comentó que "los placeres de la vejez son menos intensos, pero más duraderos". Millás explicaba que la llegada de la vejez no ocurre de golpe, sino poco a poco. "A envejecer te acostumbras, porque vas poco a poco, lo que pasa es que entras en un país en el que todo es distinto", señalaba.

El escritor situaba un primer momento clave alrededor de los 60 años, cuando uno empieza a imaginar "qué tipo de viejo será". "Todavía no está, pero tú ya lo empiezas a ver", decía sobre esa imagen que aparece en el espejo: "Pero hay otro momento posterior en la vida en el que te miras al espejo y ves al muerto que serás".

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