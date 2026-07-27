Román García (bombero forestal), sobre los grandes incendios: "Hay muchos factores, pero el más determinante es el cambio climático"

El bombero forestal Román García explica en Al Rojo Vivo cuál es factor el más determinante para que se produzcan estos grandes incendios que estamos viendo, especialmente en estos dos/tres últimos años.

Para que se produzcan estos grandes incendios que estamos viendo en los últimos años, como el incendio de Ávila, ya considerado el más grande de la historia de España, con 50.000 hectáreas quemadas, se tienen que dar algunos factores, siendo el más determinante e importante, el cambio climático.

Así lo explica el bombero forestal Román García, en Al Rojo Vivo: "Hay muchos factores, pero el más determinante no es el combustible", de hecho, apunta que "en el incendio de Los Gallardos (Almería) no había diez toneladas de masa combustible por hectárea".

Igualmente, recuerda el experto que, el año pasado, uno de los incendios más importantes que se produjeron, el de Cipérez, en Salamanca, "en cuatro horas quemó 10.000 hectáreas y era una zona de sara, que no había diez toneladas de masa por hectárea". Por ello, asegura contundente: "Aunque tengas 50 toneladas por hectárea en la tundra o en la Antártida, no va a arder".

Es cierto que "la masa es uno de los factores, pero es mucho más determinante el cambio climático", concluye el experto.

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