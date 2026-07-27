Juan Lobato explica cómo combatir políticamente los incendios: "La gente tiene que tener claro que la guerra no es contra los políticos, sino contra el fuego"

El exsecretario general del PSOE de Madrid lamenta que siga habiendo "escepticismo en algunos sectores de la política y de la sociedad sobre algunos de esos elementos", que causan los grandes incendios que estamos viendo en la actualidad, porque en esto, asegura, "tenemos que ser unánimes".

Juan Lobato, senador y exsecretario general del PSOE de Madrid, asegura que efectivamente, la gravedad de los grandes incendios que estamos viendo en la actualidad es multicausal, siendo el cambio climático el factor determinante. No obstante, el político lamenta que siga habiendo "escepticismo en algunos sectores de la política y de la sociedad sobre algunos de esos elementos", porque, asegura, "tenemos que ser unánimes".

A partir de ahí, señala Lobato que la pregunta interesante es qué se puede hacer desde las administraciones y desde la política para combatir todo esto. "El primero tiene que estar muy claro, y es que la gente no vea que la guerra parezca que sea entre los políticos. La guerra será contra el fuego y contra los elementos que lo causan y lo propagan", afirma Lobato.

Y el segundo, afirma el político madrileño, es ser capaces de consensuar con los expertos medidas concretas para atajar el problema, no ahora con el calor de los incendios, sino después, en octubre, sentar a administraciones y expertos para decidir "de forma tranquila, consensuada y ordenada" qué medidas hay que tomar en gestión forestal, recursos de extinción, cambio climático y educación ciudadana para combatir los incendios. En el vídeo podemos ver al completo su análisis y reflexión.

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