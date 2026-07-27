Hemeroteca de Equipo de Investigación
Equipo de Investigación persigue a un transportista durante 16 horas sin descanso: "No ha parado ni para comer"
Las denuncias de un transportista sobre jornadas de hasta 24 horas seguidas, salarios muy bajos y condiciones precarias ponían a Equipo de Investigación en alerta en este reportaje de 2019.
En 2019, un conductor de camiones recurrió a la página de Facebook de Equipo de Investigación para denunciar las condiciones de explotación que sufrían algunos trabajadores, obligados a conducir hasta 24 horas seguidas sin descanso. El transportista ofrecía su testimonio al programa de laSexta, pero se negaba a mostrar su rostro. Su úlitmo trabajo fue transportando motos por toda la península un mínimo de 16 horas al día. El máximo, las 24 horas. Sin parar. El hombre reconocía que había sido "un peligro en la carretera".
Trabajar de lunes a sábado acumulando un mínimo de 100 horas en condiciones precarias, al borde de la ilegalidad, era una situación habitual para muchos de sus compañeros, y él lo denunció, a pesar de que no tenía contrato. Las cámaras de Equipo de Investigación se ponían manos a la obra y se apostaban en las inmediaciones de un centro de transportes de la empresa denunciada para perseguir un furgón durante una jornada laboral. De Toledo se fueron al centro de Madrid. Además, las imágenes mostraron cómo el transportista recibía el dinero en efectivo y en mano por el porte. De Madrid fueron a Zaragoza.
"Cuando llevas un camión, llevas un tacógrafo. Pero esos furgones, por ley, no están obligados a llevar tacógrafo, por lo que nadie puede controlar cuántos kilómetros hace o cuántos descansos se han hecho", afirmaba el denunciante. De hecho, el conductor del furgón al que estaban siguiendo no hizo descanso ni para comer.
Tras ocho horas, los cámaras y redactores finalizaban su jornada, con lo que tuvieron que turnarse con otros compañeros para seguir con su labor. Desde Zaragoza se desplazaron a Pamplona, siguiendo al vehículo siempre. Después, a Barakaldo. "No es fácil aguantar, pero llegas a acostumbrarte a base de cafés cargados", decía el informante.
La jornada había llegado a las 16 horas y, de nuevo, se puso en carretera para buscar un lugar donde dormir: "En esta empresa no te permiten dejar la furgoneta sola por la carga que lleva, pero tampoco nos pagan un hostal. Cuando van cinco motos, puedes acostarte entre dos de ellas en el suelo". Si no hay espacio, hay que dormir en la cabina del furgón.
Al día siguiente, quedaban otros 700 km por delante para llegar a Salamanca y de nuevo a Madrid. Su jornada terminó en Seseña.
"Trabajo las horas necesarias para poder llevar dinero a casa", se limitaba a responder el conductor cuando era abordado por la redactora después de dos días sin descansar.
*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de 2019 de laSexta.
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