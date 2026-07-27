Mario Viciosa: "Las condiciones propicias para los incendios en la Península Ibérica son ahora un 30% más intensas que si no hubiera habido cambio climático"

El editor de Ciencia de Newtral.es, Mario Viciosa, ofrece en Al Rojo Vivo algunos datos clave sobre el impacto del cambio climático en los grandes incendios que estamos viendo en los últimos años.

Mario Viciosa, periodista y editor de Ciencia de Newtral.es, señala algo clave para que se estén produciendo estos grandes incendios que estamos viendo en la Península Ibérica: las olas de calor y el solapamiento con oleadas de incendios. Olas de calor que son muy diferentes a las que teníamos hace unas décadas: "Las llamas son la resaca de las olas de calor", afirma el periodista. "Evidentemente", aclara, "si no hay combustible, no arde".

Y, además, apunta algunos datos de la organización (World Weather Attribution) que se dedica a atribuir, a través de informes, al cambio climático determinados fenómenos: "Ahora mismo las condiciones que se dan proincendios en la Península Ibérica son 40 veces más frecuentes y un 30% más intensas que si no hubiera cambio climático".

Y a partir de ahí, "efectivamente, gestionemos", afirma el periodista, "gestionemos con esas condiciones y con ese telón de fondo que es el cambio climático, porque el cambio climático no va con un mechero y le prende, evidentemente, pero hace que todo sea peor", concluye Viciosa.

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