Los códigos secretos de las hermanas Collado en 'Mujeres Ricas' para saber si un pretendiente les gusta

En 'Mujeres Ricas', Nuria y Rebeca Collado llegan al cortijo de Mar Segura preparadas para una cena con varios solteros, pero antes acuerdan un curioso sistema de señales para comunicarse discretamente durante la velada.

La estancia de las hermanas Collado en el cortijo de Mar Segura viene acompañada de una sorpresa: una cena organizada para que conozcan a varios pretendientes.

Tras pasar por "chapa y pintura" y vestirse, según ellas mismas, "de guerreras", Nuria y Rebeca deciden establecer un sistema de códigos para intercambiar impresiones sin necesidad de decir una sola palabra delante de los invitados.

Nuria opta por una señal discreta: "moverse el anillo" cuando alguno de los solteros le resulte interesante. Rebeca, por su parte, elige otro gesto igual de sencillo: "cambiarse las pulseras de una muñeca a otra".

De esta forma, ambas podrán saber al instante si el pretendiente ha causado buena impresión o si, por el contrario, es mejor seguir buscando candidato durante la noche organizada por Mar Segura.

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