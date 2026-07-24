La noche romántica de 'la Paqui' tras la reconciliación con su marido: del McDonald's al hotel de Toledo

El amor triunfa en Princesas de Barrio y Juan y Paqui han dejado atrás sus diferencias. Para celebrarlo, se van a un McDonald's. Paqui se guarda una hamburguesa "para después", que siempre le entra hambre. Y no se lleva la bandeja porque no le pega con la cubertería de casa.

"De novios me llevaba a sitios románticos y lujosos. Ahora me lleva a comer patatas fritas", se queja 'la Paqui' en Princesas de Barrio porque su marido le ha invitado a cenar en un McDonald's en su cita de reconciliación. Tras la pelea por las tareas del hogar, Juan se machó de casa, pero volvió el día del cumpleaños de su pareja para darle una sorpresa y hacer las paces.

Ahora, comparten una velada romántica juntos, y por mucho que Paqui se queje, lo cierto es que le da igual que su reencuentro se consolide en un restaurante de comida rápida. Lo único que le importa es estar con Juan... y llevarse todo lo que pueda para 'después'. "Después de darle a lo que se tiene que dar, hay que reponer fuerzas", se justifica.

Lo único que no se mete en el bolso es la bandeja, pero porque no le pega con el estilo de la casa.

Teras la cena romántica, llega el momento de encaminarse al hotel... donde también llena la maleta para llevarle cosas a los niños.

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