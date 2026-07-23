El marido de 'la Paqui' aparece en su cumpleaños por sorpresa después de la pelea: "Cuando hay algo por lo que luchar, el resto son tonterías"

Paqui está destrozada, aunque no quiera aparentarlo por su familia y sus hijos. Su marido, que se ha marchado de casa, no ha aparecido en su fiesta de cumpleaños... hasta ahora.

'La Paqui' está celebrando su cumpleaños con su familia, pero está triste. Su marido, Juan, no ha ido a la fiesta y hace varios días que no se ven. El joven se marchó de casa después de que la princesa de barrio se fuera de fiesta con sus amigas tras discutir con ella por el reparto de las tareas del hogar.

Pero quienes más la quieren saben cuál es su mayor deseo y le tienen preparada una sorpresa. "Paqui, vete a por una paleta", le dicen, para que la chica tenga que subir a su casa.

Cuando abre la puerta, se encuentra con alguien que no esperaba: su Juan. Solo les hace falta mirarse para olvidar el pasado y fundirse en un abrazo que lo dice todo. El amor triunfa.

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