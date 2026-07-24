Francisco Cacho recuerda que ya llevamos 130.000 hectáreas quemadas en lo que llevamos de año y advierte: "Nos queda aún todo agosto"

El meteorólogo de laSexta, Francisco Cacho, advierte del panorama actual que tenemos este 2026 con los incendios: la superficie quemada este año está muy por encima de la media para esta época del año.

Más de 10.000 personas han sido evacuadas de los municipios de Villa del Prado, San Martín de Valdeiglesias, Pelayos de la Presa y Aldea del Fresno por los tres incendios forestales que afectan a la Comunidad de Madrid. Según ha informado el Gobierno autonómico, se mantienen activos los incendios de Villa del Prado, San Martín y Almorox (Toledo), que cuentan con un "potencial de avance sin capacidad de extinción".

A estos tres incendios se ha sumado el incendio de Burgohondo (Ávila), cuya previsión es que en las próximas horas y dadas las condiciones meteorológicas, vaya a impactar en la Comunidad de Madrid.

Sobre este incendio, el meteorólogo de laSexta, Francisco Cacho, destaca que en esta localidad (Burgohondo) las temperaturas van a ser más bajas que las que tuvimos este pasado jueves que fueron de hasta 36 grados. Este viernes se esperan máximas de 31 y, en general, "la situación de los incendios va a mejorar un poquito con respecto al jueves y esperemos, además, que el viento sea un poco más flojo", afirma.

Las consecuencias de los incendios están siendo fatales en lo que llevamos de año. Así, y según señala Cacho, "datos actualizados de Copernicus indican que este año llevamos 133.000 hectáreas quemadas en 29 grandes incendios forestales. Es mucho más de la media para esta época del año". Porque, concluye, "nos queda aún todo agosto". En 2026 ha habido más del triple de grandes incendios forestales que en los últimos 10 años.

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